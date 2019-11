Movimento Sudisti: Carfagna con Renzi? Sarebbe una sua subalterna. Con noi sarebbe leader insieme a Rotondi

di Biagio Maimone



Dopo le dichiarazioni dell’Onorevole Mara Carfagna, che definisce l’intesa Forza Italia-Italia Viva una suggestione, non è mancata la risposta del Movimento dei Sudisti Italiani relativamente alla possibile scelta politica di Mara Carfagna. Uno degli esponenti più autorevoli del Movimento Sudista, in merito, ha affermato:”Se davvero Mara Carfagna dovesse decidere di aderire al partito di Matteo Renzi, essendo subalterna di un leader ‘ingombrante’ non avrebbe la possibilità di affermare la sua vera identità politica, diversamente se scegliesse noi ricoprirebbe il ruolo di leader, ferma restando la scelta democratica di alcuni politici che non si riconoscono nel PD, in FI e nel M5S , nonché di magistrati , intellettuali e soggetti impegnati attivamente per l’affermazione della giustizia. Il Movimento rappresentando il popolo del Sud Italia, motivato a compiere una svolta decisiva, deve proporre azioni coraggiose per la rinascita reale dei territori del Mezzogiorno, differenziandosi nettamente dai precedenti partiti del passato, che erano solo scatole per attirare consensi e voti. Nel Sud Italia dobbiamo creare lavoro formulando leggi e ponendo in essere azioni politiche che ne favoriscono la crescita , come la detassazione per chi vuole fare impresa in Italia, anziché andare all’estero come troppo spesso avviene, facilitando la delocalizzazione di molte imprese nel Sud Italia. Si sta lavorando sotto traccia con alcuni parlamentari del Sud: il progetto non è più una utopia, ma si concretizzerà nel breve termine.

Siamo per la solidarietà attiva, contro le discriminazioni e per l’equità sociale che ratifichi una sanità pubblica all’avanguardia anche nel Sud, politiche per il lavoro efficaci, come lo è stata la legge Tina Anselmi, la famosa 285. Abbiamo, altresì, a cuore la sicurezza, non intesa come la intende la Lega o Fratelli d’Italia, ma realizzata mediante leggi e disposizioni umanitarie che coinvolgano l’intera Europa: nessuno nel Sud Italia vuole essere invaso, certamente, ma neppure assumere comportamenti razzistici con cui si corre il rischio di fomentare gli animi e creare odio sociale, nonché xenofobia.

Non siamo concordi con la decisione di escludere, di chiudere i porti, di respingere i barconi, il nostro intento è di dialogare con gli altri Stati europei per definire accordi allo scopo di curare le ferite dello scempio dell’umanità in fuga.

L’Italia è la culla della democrazia e della civiltà e tale deve rimanere e non diventare, come si è verificato nel secolo scorso, una nazione pervasa dal totalitarismo, da cui fu soffocata: sentiamo il dovere di fermare ogni forma di dittatura, sia essa denominata fascismo, comunismo, nazismo o sovranismo, oggi tanto decantato, che non è altro che l’anticamera del totalitarismo. Il nostro progetto deve essere realizzato prima che sia troppo tardi, prima che gli italiani si accorgano di non poter tornare più tornare indietro, ormai soggiogati dalla dittatura e senza più libertà , neppure di espressione.

Guardiamo all’Italia del dopoguerra, rinata grazie alla democrazia, grazie alla cooperazione tra le varie forze politiche democratiche

e socialiste che, all’unisono, hanno operato alacramente per la ricostruzione ed il benessere del nostro Paese. Abbiamo illustrato il nostro