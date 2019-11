Corruzione Venezuela, sigilli ad abitazione in via Condotti

Ci sono anche un immobile di pregio in via Condotti a Roma, del valore di circa 4,8 milioni, 8 quadri e un arazzo tra i beni sequestrati dai finanzieri del nucleo speciale di Polizia Valutaria, coordinati dalla Procura di Roma. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’appartamento e’ intestato a una societa’ inglese riconducibile alla moglie italiana del principale indagato, una donna di 24 anni. Nel corso delle attivita’ si e’ proceduto anche al sequestro di somme di denaro contante, in varie valute, pari a 31 mila euro. Un’altra operazione finita all’attenzione dei finanzieri riguarda il trasferimento di ingenti disponibilita’ economiche su un conto corrente italiano attraverso plurimi proventi dall’estero, Spagna e Inghilterra, privi di motivazione. Quattro gli indagati per trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio.