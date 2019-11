Roma

Piogge diffuse domani nel corso della mattinata in generale esaurimento al pomeriggio ma con qualche nube sparsa alternata a locali schiarite; nuvolosità nuovamente in aumento nella serata prima di un peggioramento che porterà precipitazioni sparse in nottata. Temperature comprese tra +11°C e +13°C.

Venerdì e sabato grave peggioramento con violenti temporali a carattere burrascoso e calo delle temperature.

Lazio

Piogge sparse sul Lazio nella mattinata con neve sui rilievi fino a 1700 metri; migliora al pomeriggio sulle aree centro settentrionali, ancora precipitazioni altrove. In serata il tempo sarà stabile su gran parte del territorio salvo locali piogge sui settori interni meridionali mentre nella notte l’instabilità tornerà protagonista con piogge e pioviggini ad iniziare dalle coste.

Perturbazione in arrivo al Nord, con i primi fenomeni attesi specie al pomeriggio al Nord Ovest. Maltempo intenso in serata e in nottata con possibili nubifragi soprattutto sulla Liguria e neve fin verso i 100-200 metri sul basso Piemonte. Tempo instabile sulle regioni centrali con locali piogge al mattino e al pomeriggio sia sul versante tirrenico che su quello adriatico. Peggiora dalla serata a partire dalla Toscana, con acquazzoni e temporali in estensione verso Umbria e Lazio nella notte.

Locali precipitazioni sono attese al Sud Italia nelle ore diurne, specialmente sui settori Peninsulari e sulla Sicilia. Maltempo in serata e in nottata sulla Sardegna con acquazzoni e temporali, cieli sereni o poco nuvolosi altrove.

Temperature in diminuzione nei valori minimi, massime invece in locale rialzo.

