Un 38enne, di nazionalità albanese, con precedenti, in preda ai fumi dell’alcool, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

È quanto accaduto nei giorni scorsi nella cittadina alle porte di Roma a seguito della richiesta di aiuto di una 34enne, connazionale e moglie dell’arrestato, rimasta ferita dall’ennesima aggressione subita per futili motivi. L’immediato intervento dei Carabinieri hanno permesso di interrompere la lite e di soccorrere la vittima che è stata trasportata in ospedale e medicata dai medici che l’hanno giudicata guaribile in 5 giorni di prognosi per contusioni multiple.

I Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, e scoperto che l’uomo aveva già messo in atto tali comportamenti nei confronti della moglie, fatti di insulti, minacce e aggressioni verbali al punto tale che la vittima è stata costretta a cambiare le proprie abitudini di vita.

Dimostrata l’escalation di violenze commesse dal 38enne, i Carabinieri lo hanno arrestato e condotto presso il carcere di Velletri dove è rimasto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.