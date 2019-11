Roma, ancora strade allagate e disagi alla circolazione

Proseguono anche oggi le ripercussioni sul traffico a Roma dopo l’ondata di maltempo che ieri ha visto la citta’ battuta dalla pioggia per tutto il giorno. Per oggi il sistema di Protezione Civile segnala allerta gialla nel Lazio con possibili precipitazioni anche a carattere temporalesco. Dopo il maxi ingorgo di ieri, causato da un tunnel allagato, e’ stata riaperta la Galleria della nuova Circonvallazione Interna sulla Tangenziale Est, dove sono terminati gli accertamenti tecnici. Si segnalano comunque code sulla Tangenziale Est tra via Salaria e via della Moschea. E

poi traffico intenso su Lungotevere da Ponte Sisto a Ponte Vittorio Emanuele II. Chiuso per allagamento invece il sottovia su Lungotevere in Sassia. Code su Lungotevere anche da Piazza Adriana e Ponte Garibaldi.