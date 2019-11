Pd Roma, polemiche sull’elezione di Mancini come tesoriere

Fonti interne riportate dall’agenzia Agi riportano che l’elezione di ieri di Claudio Mancini, deputato del Pd, a tesoriere del Pd romano, “ha sollevato piu’ di un mal di pancia in seno all’Assemblea, nonostante il voto compatto”. Mancini, infatti, e’ tuttora indagato per le spese pazze alla Regione Lazio, dopo che il gup del Tribunale di Roma, il 28 settembre 2018, gli aveva contestato l’abuso d’ufficio per aver speso 188 mila euro “in contratti di collaborazione per persone di fiducia, stipendiandole con i soldi del gruppo consiliare anziche’ con i contributi spettanti ad ogni consigliere regionale”.

“E’ pensabile”, ragionava giusto ieri un gruppo di delegati secondo quanto riportati dalla Agi, “dare un incarico cosi’ delicato in un Partito che a Roma deve gestire 3 milioni e 800 mila euro di debito a un dirigente indagato per una cattiva gestione del denaro pubblico? In che modo e’ compatibile con il codice etico del Pd?”.