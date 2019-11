Ferrovie regionali insicure, sabato manifestazione dei pendolari a piazza del popolo

La protesta contro la vergogna costituita dai disservizi della Roma nord si svolgerà il 16 novembre. E’ un sabato e la Prefettura ha stabilito che la manifestazione si debba tenere a Piazza del Popolo dalle 9.30 in poi,invece che a piazzale Flaminio. All’ordine del giorno c’è il fallimento della gestione Atac per le ferrovie regionali concesse tra cui la Roma Nord, e l’incapacità dimostata a governare l’emergenza dettata dalle prescrizione restrittive emanate dall’Autorità nazionale per la sicurezza entrate in vigore a luglio. Da allora il caos. Ed in questi giorni dovrebbero essere messe in linea nuove restrizioni coinvolgendo anche la Roma-Lido. Un sistema di ferrovie regionali strategico è allo sbando. Proprio per questo sul banco degli imputati i pendolari , sabato, metteranno il silenzio delle istituzioni, ma anche la Regione Lazio. In quanto ente proprietario, ha promesso di intervenire, ha promesso di subentrare all’Atac nella gestione, ha promesso di sostituirla nella conduzione dei cantieri, in particolare di quello bloccato da un anno a piazzale Flaminio, ha sul tavolo tanti soldi, circa 400 milioni, e progetti per fare della Roma Nord un gioiello, ma fino ad oggi di tutto questo non si avverato nulla. In compenso utilizzare le ferrovie Roma Nord e Lido è diventato un calvario quotidiano,anche rischioso. Il bello è che potrà andare anche peggio. “Per quanto riguarda la nota ANSF del 14 ottobre scorso – scrive l’Associazione Trasportiamo – ci preme evidenziare che essa non può e non deve essere liquidata o interpreta come un nuovo e mero rimprovero all’Atac sulle mancate opere di ammodernamento, fatto già di per sé grave. L’Agenzia Nazionale infatti, entra nel merito delle mitigazioni alla circolazione adottate dalla Società Capitolina in settembre e ne contesta l’efficacia, arrivando persino a minacciare la sospensione degli esercizi ferroviari della Viterbo e della Roma‐Lido. Un aspetto questo tutt’altro che trascurabile, dato che in gioco l’incolumità del personale aziendale e degli utenti, il quale spiana la strada a interrogativi, come quelli avanzati dalla Segreteria SLM‐Fast Confsal Lazio e da un rappresentante sindacale nelle rispettive lettere del 4 e 6 novembre, circa la gestione della sicurezza delle linee da parte dell’impresa”. Insomma oggi la gestione delle due ferrovie regionali crea disagi e insicurezza per dipendenti e pendolari. In base a indiscrezioni del management Atac , il subentro regionale avverrà dal 1 gennaio, mentre per la ripresa dei lavori della nuova stazione di Piazzale Flaminio bisogna affidarsi agli indovini. Nel frattempo non resta che l’ordinario quotidiano inferno.