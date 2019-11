Scuola, sit-in sindacati a Roma: “Non licenziare diplomati magistrali”

La pioggia battente non ha fermato le cinque principali sigle sindacali (Cisl, Cgil, Uil, Gilda e Snals) del comparto scolastico, che questo pomeriggio si sono date appuntamento di fronte a Montecitorio per protestare contro la non completa attuazione del decreto precari e per salvaguardare la continuita’ di servizio dei diplomati magistrali. Un segnale che hanno voluto dare oggi alla vigilia delle audizioni in commissioni Cultura riunite sul reclutamento scolastico. In piazza a Roma qualche decina di docenti precari e alcuni rappresentanti dei cinque sindacati. “Per i diplomati magistrali non c’e’ pace. Pensavamo di avere delle certezze, ma ormai si sono tutte sbriciolate”, ha dichiarato durante il sit-in Elvira Serafini, segretario generale Snals. “L’intesa del 24 aprile con il premier Giuseppe Conte e l’ex ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, sta – ha sottolineato – pian piano cadendo nel nulla con il nuovo ministro e il nuovo decreto legislativo. Per questo le sigle sindacali si sono attivate subito per chiedere con coraggio e forza che i diplomati magistrali, i quali hanno dato il loro contributo chi per 10 anni chi per 20, non siano licenziati. La tutela della continuita’ didattica e dei posti di lavoro – ha concluso – devono essere contemplate nel decreto legislativo, e’ un accordo controfirmato con il premier Conte e non puo’ cadere nel nulla”.