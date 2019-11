Ama, penale da 30mila euro a società fornitrice vestiario addetti

Ama Spa “pone la massima attenzione alla tutela e alla sicurezza dei propri dipendenti. La societa’ Adapta Spa, infatti, che fornisce il servizio di noleggio e lavaggio del vestiario da lavoro, compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), e’ stata gia’ sanzionata piu’ volte per inadempienze contrattuali, che Ama Spa ha immediatamente contestato e che hanno determinato l’applicazione delle penali previste da Contratto (gia’ applicate penali per un importo di 30mila euro)”. Lo rende noto la Municipalizzata capitolina per l’Ambiente in riferimento a notizie stampa di oggi smentendo che il criterio di aggiudicazione non e’ stato al massimo ribasso ma considerando l’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (valutazione sia dei criteri tecnici sia di quelli economici), e smentendo anche la cifra di assegnazione del bando di gara, “che e’ in linea con le prescrizioni del Codice Appalti, pari a un importo complessivo per 4 anni di circa 11 milioni – e non di 20 milioni come erroneamente riportato – e riguarda anche la manutenzione di tutti i capi per le diverse “stagioni” di lavoro”. Dopo le ripetute contestazioni di Ama Spa, “la societa’ aggiudicataria del servizio – aggiunge la nota – ha migliorato le proprie performance e, in questo periodo, sta rapidamente recuperando il ritardo fatto registrare. Si ribadisce inoltre che il fornitore e’ tenuto a consegnare tutti i capi idonei e certificati ai sensi della normativa vigente, nel rispetto del Capitolato di gara (con particolare riguardo per la norma tecnica UNI EN 20471)”. Infine, l’Ama “continuera’ a vigilare sulla fornitura di capi di vestiario idonei, comprensivi dei dispositivi di protezione previsti dalla norma, avvalendosi, come fatto finora, di tutte le procedure di contestazione consentite per segnalare ulteriori eventuali anomalie e inadempienze”.