Roma, auto travolge pedoni a fermata bus: 5 feriti

Sono cinque le persone rimaste ferite nell’incidente avvenuto a Roma alle 12.15 in via Oderisi da Gubbio, in zona Portuense, dove un’auto, il cui conducente aveva perso il controllo, ha investito chi era in attesa alla fermata del bus del trasporto pubblico urbano. Oltre a una donna e alle sue due figlie di 9 e 7 anni, sono rimaste ferite altre due donne trasportate dal 118 rispettivamente in codice giallo all’ospedale San Giovanni e in codice verde al Fatebenefratelli. A bordo dell’auto, una Toyota Corolla, una donna di 79 anni. Sul posto, oltre alla Polizia di Stato, gli agenti del XI Gruppo Marconi della Polizia locale di Roma Capitale per gli accertamenti del caso.