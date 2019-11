Arriva su Real Time “CORTESIE PER GLI OSPITI B&B”

Due bed & breakfast, due coppie, una sfida per regalare il soggiorno perfetto. Arriva su REAL TIME (Canale 31) “CORTESIE PER GLI OSPITI B&B”, spin-off del programma cult tra i più amati e seguiti del canale, in onda dall’11 novembre dal lunedì al venerdì alle 20:10.

Dopo il grande successo di “Cortesie per gli ospiti”, si parte alla scoperta dei migliori b&b d’Italia, da magnifiche masserie circondate dal verde, ad antiche dimore restaurate con arredi di pregio. I b&b, a differenza degli alberghi, offrono un soggiorno con un tocco di personalizzazione, familiarità e originalità, un’esperienza che sempre più viaggiatori scelgono di concedersi.

A giudicarli sarà una clientela d’eccezione: la viaggiatrice intransigente Michela Andreozzi (attrice, regista, sceneggiatrice e conduttrice radiofonica), l’appassionato food blogger Lorenzo Biagiarelli (ex musicista, ora social chef amante dei viaggi) e l’interior designer Max Viola (arredatore dall’occhio critico ma ironico).

Lorenzo e Max dovranno esprimersi rispettivamente nelle categorie di food e interior design, mentre Michela, nel ruolo di cliente attenta al dettaglio, giudicherà l’ospitalità dei proprietari e i servizi offerti dalla struttura. Dalle ville sul Lago di Como ai Sassi di Matera, dalle antiche dimore senesi agli chalet valdostani, dai poderi della campagna viterbese alle masserie pugliesi, chi si aggiundicherà il bollino qualità di “CORTESIE PER GLI OSPITI B&B”?

“CORTESIE PER GLI OSPITI B&B” (8 episodi da 60’) è prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre, su Sky canali 131 e 132, Tivùsat Canale 31. L’hashtag ufficiale è #CortesiePerGliOspiti.