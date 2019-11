Centocelle terra dei fuochi dopo la libreria e una pizzeria incendiato anche il bistrot Baraka

Centocelle terra dei fuochi (dolosi)? Resta il fatto che anche questa notte alle 4 circa nel locale Baraka bistrot in via dei Ciclamini 101, a Centocelle ,è divampato un incendio devastante . Evacuato temporaneamente in via precauzionale dai vigili del fuoco anche lo stabile lo stabile sovrastante il Bistrot , ma non risultano persone ferite o intossicate.

Il Baraka bistrot si trova a poche centinaia di metri da la Pecora elettrica, la libreria data alle fiamme il 6 novembre in via delle Palme già incendiata lo scorso 25 aprile e completamente distrutta il giorno prima della sua riapertura. Ricostruita grazie alle donazioni degli abitanti del quartiere oggi è completamente distrutta tanto che il gestore ha declinato la possibilità di altre offerte vista l’entità dei danni.

Qualche tempo prima era stata incendiata anche una pizzeria non distante dalla libreria che tiene aperto anche sino a tarda notte e rappresenta un centro di aggregazione giovanile e democratico

Nel gesto si è voluto individuare una matrice politica, ma residenti sospettano che l’incendio sia da attribuirsi allo spaccio di droga (talora anche legato alla destra più estrema) nel parco di via delle Palme, ridotto all’oscurità dopo che sono stati distrutti tutti i lampioni probabilmente dai pusher che non vogliono intralci al proprio lavoro.

La dinamica di quell’incendio è stata ricostruita dagli inquirenti grazie alle registrazioni delle telecamere che mostrano quattro individui forzare la porta della libreria per introdurvi uno scooter cosparso di benzina per darlo alle fiamme, con una procedura che va ben oltre l’atto dimostrativo.

In ogni caso evidente che a Centocelle c’è un problema gravissimo per l’ordine pubblico. .

Fra le prime voci di protesta e allarme quella di Gianluca Peciola del Movimento Civico per Roma. “Stanotte – scrive su Facebook- anche Baraka Bistrot è stato distrutto dal fuoco doloso degli infami e dei vigliacchi. È un attacco che non può vedere la comunità di Centocelle sola. I criminali che vogliono decidere le sorti del territorio vanno sconfitti, insieme. Nessuno deve restare indietro e ognuno, a partire dalle istituzioni, deve fare la sua parte con coraggio”.

