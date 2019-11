Tv, ascolti: 5,6 milioni per “Viva RaiPlay!”

Un’offerta in grado di coinvolgere e interessare telespettatori di tutte le eta’ ha premiato le reti Rai. Il servizio pubblico si aggiudica l’intera giornata (3 milioni 722 mila con il 36,15 di share), la prima serata (9 milioni 269 mila pari al 36,03) e la seconda (3 milioni 730 mila con il 32,16).

Nell’access prime time di Rai1 e’ ancora fenomeno VIVA RAIPLAY!, secondo programma piu’ visto in tv ieri, dopo i Soliti ignoti – Il ritorno, con 5 milioni 625 mila pari al 22,3 di share che registra una lieve crescita rispetto al giorno precedente. I contatti alla puntata sono stati oltre 7 milioni 800 mila con una permanenza media del 72%. Da segnalare l’ottimo risultato sulle ragazze tra i 20 e i 24 anni per le quali lo share e’ salito ieri al 26,2%.

Oltre alla Sicilia, ieri anche la Toscana raggiunge il 30% share.

Ad oggi le quattro puntate trasmesse hanno registrato una media di oltre 6 milioni di ascoltatori (6.018.000) con il 23,3 share.

Grazie a questo risultato VIVA RAIPLAY! e’ il programma piu’ seguito in Tv della stagione autunnale (escluso lo sport). I

contatti complessivi superano i 16 milioni (16.328.000).

A seguire le indagini di Amadeus con i Soliti ignoti hanno conquistato la miglior platea della giornata: 5 milioni 881 mila (22,4%). Mentre la fiction Un passo dal cielo con Daniele Liotti ed Enrico Ianniello vince nuovamente la prima serata con 4.407.000 ascoltatori e il 20 share.

Su Rai2 Angelina Jolie nei panni di Maleficent ha registrato un ascolto medio di 1 milione 635 mila telespettatori, pari al 6,6 di share mentre per la prima serata di Rai3 sono stati 1 milione 116 mila (4,7%) a seguire A raccontare comincia tu dove Raffaella Carra’ ha intervistato Vittorio Sgarbi.

Per l’informazione il Tg1 delle 20 si conferma leader con 5 milioni 286 mila utenti e il 22,5 di share. Bene anche Porta a Porta: l’intervista di Bruno Vespa al premier Giuseppe Conte e’ stata seguita da 993 mila telespettatori pari all’11,6 di share.

Il Tg2 delle 13 ha superato i due milioni di telespettatori (2 milioni 68 mila pari al 15%). Il Tg3 delle 19 ha registrato una platea di 2 milioni 155 mila (11,6%) saliti a 2 milioni 672 mila (12,5) per le edizioni della TgR delle 19.35.

Bene il daytime. Su Rai1 Storie Italiane ha interessato, nella prima parte, quasi 1 milione di telespettatori (907 mila) con il 18,4 di share mentre sono stati quasi 2 milioni (1 milione 803 mila) a seguire La Vita in Diretta con il 14,2%. Nel preserale sempre vincente L’Eredita’ di Flavio Insinna che ha fatto giocare 4 milioni 782 mila telespettatori (23,5%). Su Rai3 e’ stato record di ascolti per la divulgazione di Geo: 1 milione 825 mila teleutenti pari al 13,9 di share.

Per i canali digitali specializzati, da segnalare su Rai Yoyo 44gatti che e’ stato visto da piu’ di 407 mila piccoli telespettatori (2,2%) mentre su RaiGulp ottimo esordio della nuova serie animata Baby boss – Di nuovo in affari con oltre 63 mila spettatori.