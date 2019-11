Si rompe il treno sulla Roma-Lido, caos e disagi alla circolazione

È stata una mattinata complicata per i pendolari della ferrovia Roma-Lido. Il treno delle 7.44 ha subito un guasto alla stazione di Casal Bernocchi, che ha causato

rallentamenti nella circolazione in direzione Porta San Paolo per circa un’ora. Molti passeggeri si sono rifiutati di scendere.

Altri, arrabbiati, sono dovuti salire sui treni successivi, pieni all’inverosimile. “È una situazione inumana – ha raccontato una viaggiatrice -. E sono diversi giorni che i disagi sono aumentati. Ora la mattina i treni passano ogni 15 minuti anziche’ 10, e costantemente uno si rompe.

È stato anche chiesto perche’ dai 10 minuti ora si è passati a 15, e la risposta degli addetti è stata che è stato cambiato il limite di velocita’, abbassandolo da 80 a 70 km. Ma cosi’ non si puo’ andare avanti. Siamo avvelenati“.