Roma, vigili sequestrano discarica abusiva a Tor di Quinto

Una discarica abusiva e’ stata scoperta dagli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale all’interno di un’area di 300 mq nascosta tra la vegetazione a ridosso del Tevere nella zona di Tor di Quinto, nel XV Municipio. I vigili hanno sequestrato l’area e denunciato un cittadino di 34 anni per reati ambientali. Il responsabile aveva anche allestito una dimora di fortuna all’interno della discarica.

“Il sequestro dell’area e’ stato reso possibile grazie ad alcune segnalazioni. Per questo dico a tutti: quando assistete ad attivita’ del genere, denunciate. Noi continueremo a lavorare giorno dopo giorno per ‘beccare’ questi ‘zozzoni’ che inquinano senza rispetto la nostra citta’”, scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su Facebook.