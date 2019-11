Roma, nuova rapina vicino al bar dell’omicidio

Ancora una rapina in via Antonio Ciamarra, nella periferia della Romanina, dove martedi’ scorso un altro episodio, al “Caffe’ Europeo”, era finito nel sangue.

Due persone, con accento romano e volto travisato, si sono introdotte poco dopo le 19 in un supermercato minacciando con un coltello i cassieri che non hanno potuto far altro che consegnare l’incasso. I due si sono poi dati alla fuga. Sul posto gli agenti del commissariato Romanina e i colleghi del Reparto Volanti. Il bottino e’ ancora da quantificare. Nessuno e’ rimasto ferito. Lo stesso supermercato rapinato ieri era gia’ stato colpito nelle passate settimane.