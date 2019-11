Roma, muore ex parlamentare Maria Coscia: il cordoglio delle istituzioni

E’ morta all’eta’ di 71 anni Maria Coscia, esponente del Pci, Pds, Ds ed infine del Partito Democratico. E’ stata consigliere comunale ed assessore al comune di Roma.

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Maria Coscia, una donna forte e orgogliosa, che ha sempre svolto il suo lavoro con impegno, professionalita’ e tanta umanita’ – scrive in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti – Ho conosciuto Maria tanti anni fa proprio all’inizio della mia militanza e la ricordo come una donna sempre combattiva orgogliosa e che metteva una grande passione in tutto cio’ che faceva. Alla sua famiglia vanno le piu’ sentite e sincere condoglianze”.