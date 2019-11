Regione Lazio, Zingaretti nomina assessori Orneli e Pugliese

Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti ha nominato due nuovi assessori della Giunta regionale del Lazio, Giovanna Pugliese e Paolo Orneli, che vanno a sostituire Lorenza Bonaccorsi e Gianpaolo Manzella.

A Giovanna Pugliese, laureata in Letteratura italiana, che è stata Responsabile della Struttura Progetti speciali della Regione Lazio, dirigente di Zétema Progetto Cultura, coordinatrice del Progetto ABC Arte Bellezza Cultura nato per valorizzare i luoghi e il patrimonio artistico regionale, andranno le deleghe del Turismo e delle Pari Opportunità.Paolo Orneli, laureato in Economia e Commercio, già presidente di Lazio Innova, assumerà le deleghe allo Sviluppo economico e alle Attività produttive.

La Giunta regionale è così composta: assessore alla Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Alessandra Sartore; assessore alle Politiche sociali, Welfare ed Enti Locali, Alessandra Troncarelli; assessore all’Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali, Enrica Onorati; Vicepresidente e Assessore al Coordinamento dell’Attuazione del programma di governo e dei Fondi Comunitari (FESR,FSE,FEASR), Rapporti istituzionali, Rapporti Consiglio Regionale, Daniele Leodori; Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero, Massimiliano Valeriani; Assessore alla Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria, Alessio D’Amato; Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità, Mauro Alessandri; Assessore al Lavoro e nuovi diritti, Formazione, Scuola e Diritto allo Studio universitario, Politiche per la ricostruzione, Claudio Di Berardino.