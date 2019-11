Meteo Roma, è allerta maltempo: violenti temporali nelle prossime ore

Roma

Cieli nuvolosi sabato mattina con tempo asciutto, isolate piogge sono attese nel pomeriggio. In serata il tempo tornerà ad essere stabile. Tempo asciutto nella mattinata di domenica prima che un generale peggioramento porti piogge sparse sia nelle ore pomeridiane sia poi nella serata. Temperature comprese tra +10°C e +15°C.

Lazio

Precipitazioni nella giornata di sabato sui settori meridionali, fenomeni diffusi su tutta la regione al pomeriggio; in serata piogge intense interesseranno le aree meridionali costiere, mentre altrove il tempo sarà asciutto. Piogge sparse nella giornata di domenica su gran parte del territorio, neve in Appennino fino a 1600 metri; in serata il tempo si manterrà instabile su tutta la regione.

AL NORD

Al mattino residue piogge al Nord-Est e sulla Liguria, in generale esaurimento nel corso della giornata. Più asciutto al Nord-Ovest con ampi spazi di sereno specie su Piemonte e Valle d’Aosta. In serata locali piogge solo sulla Liguria.

AL CENTRO

Tempo a tratti instabile sulle regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge sparse specie su Toscana, Umbria e Lazio. Locali fenomeni in serata anche sull’Abruzzo.

AL SUD

Maltempo al Sud Italia con nuvolosità diffusa associata a piogge e temporali per gran parte della giornata. Fenomeni più intensi su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia occidentale. In serata ancora maltempo tra Campania e Basilicata, migliora altrove.

Temperature minime in calo al Centro-Nord e in aumento al Sud, massime in lieve diminuzione ovunque.