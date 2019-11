Incidente vicino Roma: traffico in tilt

Un incidente avvenuto in prossimità di via Valle Rotelle, il cosiddetto “curvone” prima dell’ingresso di Genazzano, ha mandato in tilt la circolazione per oltre un’ora.

Coinvolti una Ford Fiesta e una Smart che si sono scontrati frontalmente in direzione Cave per cause in corso di accertamento. Sul posto è intervenuta la polizia locale che ha fatto i rilievi del caso e avvertito i soccorsi. Lievemente ferita una persona che è stata trasportata all’ospedale di Palestrina per accertamenti. Il traffico è ripreso intorno alle 17,45.