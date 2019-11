Disordini Lazio-Celtic: arrestati 12 tifosi biancocelesti

Sono 12 in tutto gli arrestati la scorsa notte a seguito delle indagini della Digos della Questura di Roma per i disordini avvenuti in piazza Risorgimento al termine della partita di Europa League, allo stadio Olimpico, tra Lazio e Celtic. Sono tutti cittadini italiani, tifosi biancocelesti, che stamattina saranno processati con rito direttissimo.