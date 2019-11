Bussa alla porta e tenta violenza su minore: shock a Roma

Tentata violenza sessuale ieri in via Cassia a Roma. L’episodio si e’ verificato intorno alle 16.45, quando gli uomini del Reparto Volanti sono intervenuti in un appartamento dove alcune persone stavano litigando. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, un uomo di 51 anni, che si e’ presentato come dipendente Acea, ha bussato alla porta di un appartamento. Ad aprire una minorenne. Quando l’uomo si e’ accorto che i genitori della ragazza non erano in casa ha tentato di baciarla, non sapendo che in un’altra stanza c’era pero’ il fidanzato della giovane. Il ragazzo e’ intervenuto e ha picchiato il 51enne colpendolo al volto. A fermare la rissa l’arrivo dei poliziotti, che hanno denunciato l’uomo per tentata violenza sessuale.