Verde, gli appuntamenti di novembre con trekking e visite guidate

Tornano anche nel mese di novembre i trekking storico-ambientali nel verde e le visite guidate in parchi e ville della Capitale, organizzati dal Dipartimento Tutela Ambientale. Un’occasione preziosa per scoprire il patrimonio botanico e la storia di ville e giardini della città.

Il ricco calendario di appuntamenti, con la guida degli esperti dell’Ufficio Visite Guidate capitolino, prevede una passeggiata a Villa Sciarra, proposta in due date successive; due itinerari diversi a Villa Doria Pamphilj: il primo da Via Aurelia Antica al Lago e ritorno, ed il secondo, da Porta San Pancrazio al Giardino del Teatro. Completano l’offerta anche una visita allo splendido Semenzaio di San Sisto Vecchio ed una camminata a Forte Bravetta.

A fine mese, si segnala un appuntamento da non perdere: il trekking urbano dalla Mole Adriana a via Fabio Massimo. L’itinerario proposto, con partenza da ponte Sant’Angelo, si snoderà attraverso il Parco della Mole Adriana proseguendo fino a piazza Cavour dove verrà effettuata una sosta per illustrare la storia delle palme nella nostra città. La visita proseguirà terminando in Via Fabio Massimo dove verrà descritta la splendida alberata che vi dimora.

Per prenotare visite e trekking – gratuiti per gli over 65, i ragazzi fino a 14 anni ed i disabili ed al costo rispettivamente di 4 e 6 euro per tutti gli altri –occorre inviare una email all’indirizzo: trekambientali@comune.roma.it non oltre due giorni prima del percorso scelto.

Il calendario degli appuntamenti di novembre ed ulteriori informazioni sono disponibili al link: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?contentId=IDS456229