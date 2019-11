Sciopero addetti pulizie, Termini invasa da sporcizia

Anche la Stazione Termini, al pari degli altri quartieri della capitale, finisce per essere invasa dai rifiuti. Lo denuncia il Codacons, che ha rilevato oggi la massiccia presenza di spazzatura all’interno dello scalo ferroviario.

“Questa mattina i cestini per i rifiuti ubicati in prossimità dei binari apparivano traboccanti di immondizia, con rifiuti di ogni tipo sparsi a terra – spiega il presidente Carlo Rienzi – Alla base di tale situazione vi sarebbe lo sciopero degli addetti alla pulizia della stazione, protesta di cui però gli utenti non sono stati adeguatamente informati. L’immagine che regala oggila stazione Termini è desolante e rappresenta un danno non solo per migliaia di viaggiatori in transito presso lo scalo, ma anche e soprattutto per il turismo, perché chi arriva o parte da Termini si trova davanti agli occhi rifiuti sparsi a terra ricevendo una immagine degradata della città, senza che sia stato dato preventivo avviso ai viaggiatori o che siano stati attivati servizi di pulizia sostitutivi” – conclude Rienzi.