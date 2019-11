Roma Metropolitane: Tar boccia nel merito sospensiva liquidazione

Il Tar del Lazio ha bocciato nel merito la richiesta di sospensiva della delibera con cui l’Assemblea Capitolina ha avviato l’iter di liquidazione di Roma Metropolitane, azienda partecipata del Comune. La sospensiva era frutto di un ricorso presentato dall’avvocato Luisa Melara, ex componente del Cda di Ama, sostenuta anche dal consigliere comunale di Sinistra per Roma Stefano Fassina. Proprio Fassina annuncia: “Abbiamo perso la battaglia al Tar del Lazio ma continua la guerra contro la irresponsabile liquidazione e gli inaccettabili licenziamenti dei lavoratori. Andiamo in Consiglio di Stato”.

I giudici della seconda sezione del Tar Lazio hanno motivato il rigetto della sospensiva sia della delibera di Giunta capitolina che di Assemblea capitolina sulla liquidazione di Roma Metropolitana con la “carenza di legittimazione” a ricorrere di Marco Santucci, amministratore unico dimissionario dell’azienda, Antonio Lombardi, Presidente del collegio sindacale, e Stefano Fassina, capogruppo di SinistraXRoma.

Quanto al primo “e’ dimissionario dall’1.10.2019, circostanza documentalmente provata e non contestata, e che, pertanto- si legge nell’ordinanza- il 24.10.2019, data di sottoscrizione della procura alle liti, lo stesso, in base al disposto degli atrtt.

2384 e ss. C.c., era competente solo per l’ordinaria gestione fino alla nomina del nuovo amministratore e non aveva, quindi, il potere di compiere un atto di straordinaria amministrazione, quale deve ritenersi la proposizione di un ricorso avverso la delibera assunta dal socio unico della societa’ partecipata per la messa in liquidazione della stessa”.

Per quanto riguarda Lombardi “il presidente del collegio sindacale non ha la rappresentanza legale della societa’” ne’ “e’ titolare di una situazione giuridica soggettiva lesa dalla delibera gravata tale da fargli assumere una posizione differenziata rispetto al quisque de populo”.

Nemmeno Fassina, secondo i giudici, aveva diritto a presentare ricorso perche’ “i consiglieri comunali possono impugnare le deliberazioni consigliari- conclude l’ordinanza- quando vengono in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio dei medesimi e, quindi, su un diritto spettante alla persona investita della carica di consigliere, dovendosi escludere che ogni violazione di forma o di sostanza nell’adozione di una deliberazione, che di per se’ puo’ produrre un atto illegittimo impugnabile dai soggetti diretti destinatari o direttamente lesi dal medesimo, si traduca in una automatica lesione dello ius ad officium”.