Roma, controlli antidroga al Pigneto: in manette 2 pusher

Nel corso di mirati servizi antidroga in zona Pigneto, a Roma, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato due cittadini del Senegal, di 38 e 39 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Notati in atteggiamento sospetto in via del Pigneto, precisamente all’angolo con via Pesaro, i Carabinieri hanno iniziato a seguire i loro movimenti. Poco dopo i militari hanno assistito ad uno scambio tra i due pusher ed una donna che si era avvicinata, ed hanno deciso di intervenire.