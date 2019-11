Grave incidente a San Cesareo: un morto

Incidente mortale a San Cesareo. Stando alla ricostruzione di montiprenestini.info un pensionato è stato investito stamattina intorno alle 5,30 da un furgone in Via Casilina nel parcheggio antistante la farmacia comunale. L’incidente è apparso subito grave a chi è intervenuto sul posto tanto da richiedere l’intervento di due ambulanze. Sul posto è giunta anche una pattuglia dei carabinieri.

La dinamica è ora al vaglio dei carabinieri che stanno raccogliendo la ricostruzione dei testimoni, ma dalle prime informazioni sembra che all’origine del sinistro ci sia una manovra errata in prossimità del parcheggio. L’uomo, pensionato settantenne, è stato investito sulle strisce pedonali, sul posto ci sono ancora ben visibili le macchie di sangue che abbiamo scelto di non pubblicare per rispetto della vittima e dei coinvolti.

Gravi le ferite riportate alla testa e al corpo: la vittima è morta durante il trasporto in ospedale.

Un dramma che ha scosso stamane tutta la comunità di San Cesareo dove la vittima era molto conosciuta per il suo attivismo in campo sociale.