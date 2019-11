Cinque tifosi laziali denunciati, citta’ presidiata per match con Celtic

Cinque ultras della Lazio sono stati denunciati per “possesso di materiale atto a offendere” dai poliziotti della Digos. Per i cinque denunciati sara’ proposto il Daspo. In vista della partita di questa sera tra Lazio e Celtic sono previsti controlli serrati. La citta’ e’ stata presidiata dalle forze dell’ordine, coordinate dalla Questura di Roma, gia’ dalla giornata di ieri. Attenzionati tutti i luoghi sensibili, centro storico e i punti di principale aggregazione dei tifosi ospiti.