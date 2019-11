Capodanno a Roma, mille artisti per la festa dedicata alla terra

Anche quest’anno per la notte del 31 gennaio il Campidoglio propone la ‘festa di Roma’: 24 ore di iniziative con mille artisti impegnati in eventi gratuiti per le strade della citta’. Un evento – presentato oggi dalla sindaca Virginia Raggi e dal vicesindaco con delega alla Cultura Luca Bergamo – impreziosito dalla presenza di Skin degli Skunk Anansie che dara’ vita ad un dj set al Circo Massimo. La festa per l’arrivo del 2020 sara’ dedicata alla Terra e alla relazione tra uomo e natura. Tra gli artisti coinvolti spicca il narratore teatrale romano Ascanio Celestini.