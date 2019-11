Accoltellati sul Frecciarossa Torino-Roma: paura nella carrozza

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna la donna che questa mattina e’ stata accoltellata a bordo del treno 9309 (Torino – Roma). Il convoglio, come spiega Fs, e’ rimasto fermo dalle 10.50 alle 11.50 circa nella stazione Bologna Centrale sotterranea per accertamenti da parte dell’Autorita’ Giudiziaria. I controlli sono stati necessari per verificare la dinamica e le cause dell’aggressione, a bordo del treno e durante il viaggio da Milano a Bologna, da parte di un operatore della ditta esterna che effettua servizi di pulizie a una dipendente della ditta esterna che effettua i servizi di ristorazione. Nell’aggressione e’ rimasto ferito un uomo, anch’egli ricoverato all’ospedale Maggiore, ma non correrebbe pericolo di vita. Entrambi i feriti sono italiani.

L’aggressore e’ stato fermato dalla Polizia Ferroviaria nella stazione sotterranea. Non si conoscono ancora i motivi del gesto.