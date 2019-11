Su Tv2000 speciale anniversario della caduta del Muro di Berlino

Tv2000, in occasione dell’anniversario della caduta del muro di Berlino, trasmette il docufilm ‘30 anni fa, la caduta del muro di Berlino – Quando l’arte incontra la memoria’ del regista André Bossuroy, sabato 9 novembre ore 23.25.

Dopo la Seconda guerra mondiale, un confronto ideologico e politico ha contrapposto due superpotenze: gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica insieme ai loro rispettivi alleati.

Una guerra fittizia in Europa senza cannoni o fucili…una guerra fredda. Per le generazioni più giovani la storia della Guerra Fredda tende a sparire in un autentico vuoto di memoria. Per saperne di più su questo periodo due studenti accompagnati da una violinista sono andati a Berlino, la città in Europa nella quale si sono concentrati le principali tensioni di questa guerra.