Roma, polizia di Stato: servizi ad “Alto Impatto” alla stazione Termini disposti dal questore Esposito

Proseguono i servizi ad “Alto Impatto” disposti con apposita Ordinanza dal Questore Carmine Esposito, presso lo scalo ferroviario di Roma – Termini.

sera, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale in collaborazione con quelli della Polizia Ferroviaria, hanno controllato oltre 100 persone di cui 20 straniere. 2 sono stati i denunciati, 3 ambulanti controllati e 2 le misure di allontanamento dallo scalo di Roma Termini in osservanza delle disposizioni in materia di “sicurezza nelle città”.

Sono 3 invece le persone finite in manette:

i primi due, identificati per D.O., magrebino di 26 anni e Z.W. tunisino di 22 anni, sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Viminale perchè colti in flagranza di spaccio di marijuana mentre il terzo, M.N.H.M., iracheno di 21 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polfer per falsa dichiarazione a Pubblico Ufficiale sull’identità personale.

Nello specifico l’uomo, risultato in possesso di un passaporto bulgaro denunciato smarrito/rubato, accompagnato negli Uffici della Polizia Ferroviaria, una volta appurata la validità di quanto inserito nella banca dati e la non corrispondenza tra i dati stampigliati sul passaporto e quelli riportati nel chip elettronico, è stato arrestato.