Roma, donna aggredita per rapina, il marito interviene e scoppia la rissa

Momenti di paura ieri in via Caffaro, nel quartiere Garbatella, dove un 28enne italiano, ha aggredito una donna per rapinarle la borsa. Il marito della vittima, pero’, e’ intervenuto in suo soccorso ingaggiando una colluttazione con il malvivente, che lo ha aggredito. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti e del Commissariato Tor Carbone che hanno bloccato il ragazzo italiano, R.D., con vari precedenti. Accompagnato negli uffici di Polizia e’ stato arrestato e dovra’ rispondere di tentata rapina.