Nascono mini impianti per il compost a chilometro zero

Alla XXIII edizione di Ecomondo, la piu’ importante fiera della green e circular economy dell’area euro-mediterranea, in corso in questi giorni a Rimini, ACEA

presenta i suoi progetti per un Paese piu’ sostenibile. Al centro di questa edizione il waste management, con i progetti SmartComp e Sludge Mining, e il tema della gestione sostenibile delle risorse idriche di cui le Case dell’acqua costituiscono un esempio concreto. Denominatore comune di queste proposte e’ un modello di sviluppo all’insegna della circular economy e della sostenibilita’. E proprio sul Piano di Sostenibilita’ 2019-2022, ACEA ha programmato investimenti per 1,7 miliardi di euro.

Anche di questo parlera’ oggi la Presidente di ACEA Michaela Castelli nella Sessione plenaria internazionale degli Stati generali di Ecomondo dal titolo “Clima e Green New Deal: un patto tra imprese e governi”.