Incendio in stile mafioso alla “Pecora Elettrica”, al vaglio collegamenti con rogo in altro locale

Tra l’incendio divampato questa notte alla “Pecora Elettrica“, caffe’ letterario di Centocelle e noto presidio antifascista della Capitale, e quello che una settimana fa era scoppiato nel locale di fronte potrebbe esserci un collegamento. A confermarlo all’Agi fonti investigative. Al momento, secondo quanto si apprende, tra le piste di chi indaga anche che i due locali possano avere disturbato un giro di spaccio di droga nel parco adiacente. Al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Roma Casilina c’e’ pero’ anche la possibilita’ che l’atto doloso possa essere opera di persone con idee di estrema destra. Visto che la “Pecora Elettrica“, gia’ colpita da un atto simile il 25 aprile scorso, e’ un locale dichiaratamente antifascista.

“Noi non ce la facciamo. Quello che dovevamo fare l’abbiamo fatto. Ora la risposta deve arrivare da altre parti”. Queste le poche parole con cui Danilo, uno dei due proprietari della libreria ‘La Pecora Elettrica‘ di Centocelle, ha commentato l’attentato incendiario di oggi e risposto a chi gli chiedeva se stesse pensando a una nuova raccolta fondi per ripartire.

“Siamo alla libreria ‘La pecora elettrica‘ per manifestare la vicinanza della nostra istituzione per il vile incendio in stile mafioso avvenuto questa notte alla vigilia della riapertura dell’attivita’. E’ il secondo incendio dopo quello devastante del 25 aprile. E’ intollerabile subire ancora una volta nel nostro territorio un attentato del genere.

Ora basta!”. Lo afferma il Presidente del V Municipio, Giovanni Boccuzzi (M5s).