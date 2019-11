ASL Roma 5, dalla Regione Lazio approvati progetti per quasi 6 milioni di euro

Approvati dalla Regione Lazio vari progetti presentati nel corso di questo anno dalla ASL Roma 5 per un importo totale di quasi 6 milioni di euro (€ 5.930.000). Dopo l’autorizzazione regionale dei progetti si passa alla fase successiva: gli affidamenti.

L’Azienda è in attesa tra l’altro dell’attivazione dei fondi (già assegnati) per il potenziamento della rete trauma ed emergenza del DEA di I Livello di Tivoli, con successiva installazione in Azienda di 3 TAC, compresa quella per l’ospedale di Palestrina, e di 1 Risonanza magnetica. Si è anche in procinto di presentare il progetto per il rifacimento del Pronto Soccorso di Tivoli.

“Si tratta di un importante risultato che consente all’Azienda di avvicinarsi all’obiettivo di rendere i servizi sempre più vicini alle esigenze di cittadini e operatori. Ringrazio la Regione Lazio e chi ha lavorato duramente per raggiungere questo risultato. Iniziamo a raccogliere quanto seminato, con la fatica, la cura e la caparbietà di tutti, i cui frutti si iniziano a vedere, e che impegnerà sicuramente positivamente il prossimo vertice aziendale di questa ASL che mi ha visto nel ruolo di Commissario per quasi due anni e che mi ha dato grandi soddisfazioni in termini personali e professionali. Un’Azienda complessa ma sorretta da professionisti capaci e appassionati, come questo ultimo risultato dimostra ampliamente”, così commenta il commissario straordinario della ASL Roma 5, Giuseppe Quintavalle.

I progetti approvati: