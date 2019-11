Web marketing, Riccardo Binaco (dweb) spiega a Colleferro i segreti per avere successo

Come possono, imprenditori e professionisti, sfruttare veramente le potenzialità del web? Come possono acquisire clienti online? Queste sono alcune delle domande alle quali abbiamo deciso dare risposta incontrando degli esperti del settore che operano da diversi anni sul campo con aziende della zona.

Abbiamo incontrato Riccardo Binaco in una pausa di lavoro in un ambiente molto informale. Riccardo è un esperto di marketing digitale e negli ultimi anni ha aiutato decine di imprenditori e liberi professionisti a comunicare e vendere online. Dopo diversi anni come consulente in varie agenzie web, nel 2017 ha fondato Digital Web Italia, una digital company che applica un metodo efficace e pratico sfruttando al meglio i canali di comunicazione e vendita online.

Perché oggi un imprenditore deve comprendere le dinamiche del web marketing?

“Il digital marketing ha abbassato molte barriere, soprattutto quelle tra produttori e consumatori. Oggi ai clienti piace avere tutto a portata di click e interagire direttamente con le aziende o professionisti senza intermediari.

Oggi non basta più avere la sola presenza online, il livello di competizione è molto alto ed è fondamentale avere una struttura online in grado di acquisire, fidelizzare e assistere il cliente.

I pochi che lo hanno capito stanno crescendo velocemente, un bravo imprenditore non può perdere questo treno. Deve avere le competenze basilari di digital marketing per capire come investire i propri soldi, come rapportarsi con gli esperti del settore, come cavalcare l’onda del marketing digitale ancora poco sfruttata.

Non deve conoscere il digital marketing da un punto di vista tecnico, ma strategico.

“Attenzione alle statistiche, oggi è più facile aprire, ma è anche più facile chiudere. Le statistiche ci dicono che la maggior parte delle partite iva chiudono entro i primi 3 anni di attività e molte aziende storiche stanno facendo fatica. Il digital marketing non è la panacea di tutti i mali, ma sicuramente se fatto bene è indispensabile e aiuta molto.

Abbiamo saputo che nei prossimi giorni terrete un corso su questi temi a Colleferro?

“Si. Lo terremo lunedì 25 novembre nella sala Ex Konver vicino il complesso della Asl. Un corso in cui si parlerà dei vantaggi immediati che si possono ottenere operando seriamente sul web.

Quali sono i vantaggi di chi parteciperà al corso?

Chi parteciperà al corso e non è esperto di web marketing cambierà per sempre il proprio approccio al business.

Acquisire clienti

Condivideremo tutti i segreti del web e del metodo che ci ha garantito in questi anni di aiutare diversi imprenditori e liberi professionisti ad acquisire clienti online e far cresce la loro popolarità.

Ottimizzare gli investimenti

Chiariremo una volta per tutte come investire in modo produttivo il prpoprio budget per promuovere la propria attività online.

Risparmiare tempo.

Spiegheremo come automatizzare o delegare molti dei processi per acquisire e fidelizzare clienti, pianificare una strategia ben precisa per raggiungere gli obiettivi nel tempo determinato. Questo significa risparmiare un po’ di tempo prezioso da passare con la famiglia.

Quali sono le problematiche che affronterete?

Ci siamo resi conto che, tra le altre problematiche, sicuramente quella più evidente è il fatto di non avere i mezzi e le conoscenze per sfruttare al meglio i nuovi canali di comunicazione e le nuove dinamiche del marketing 4.0. In altre regioni del nord Italia, molti imprenditori sono avanti nel cavalcare la digitalizzazione a proprio favore. La nostra (ambiziosa) mission è quella di dare il nostro piccolo contributo, dal punto di vista della comunicazione e del marketing, a tutti gli imprenditori della regione Lazio.

Nel corso dell’evento della durata di un giorno, interverrà Flavio Sapochetti, esperto nella Search Engine Optimization e fondatore del SEO Blog flavioweb.net

Una full immersione che ti permetterà di capire in modo intuitivo come acquisire nuovi clienti e fidelizzarli, grazie ai canali di comunicazione e marketing digitale.

