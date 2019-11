“Sui rifiuti da Albano a Colleferro il Pd di lotta e di governo”

Non appena è venuta fuori la notizia del rinnova dell’Aia, da parte degli uffici competenti della Regione, per la riapertura del Tmb di Albano, con annessa discarica di pertinenza, si è subito scatenata la polemica non tanto ad opera dei comitati “rifiuti zero” ma degli amministratori locali e del Sindaco che ha annunciato ricorso al Tar avverso il provvedimento e addirittura anche una eventuale denuncia alla procura di Velletri.

Eppure il Sindaco della cittadina dei Castelli romani è un esponente di primo piano del Pd della Provincia di Roma, della stessa corrente del segretario del Pd Zingaretti i cui uffici non hanno fatto altro che firmare un atto dovuto, perché il rinnovo dell’Aia in quel caso è dovuto per legge.

Eppure bisognerebbe essere contenti della notizia della riapertura dell’impianto, appena finiti i lavori di risistemazione, dopo l’incendio che l’ha tenuto fermo per qualche anno, perché è proprio la mancanza di impianti che ha provocato l’emergenza rifiuti.

Gli impianti non mancano solo a Roma, cosa che l’assessore regionale Valeriani non manca di sottolineare in ogni occasione, ma anche nella provincia oggi città metropolitana.

Infatti il piano regionale dei rifiuti vigente, perché quello nuovo sempre promesso da Zingaretti non è ancora arrivato alla Pisana, ad Albano prevedeva oltre al Tmb e alla discarica di pertinenza anche il Gassificatore, che non è stato costruito; a Colleferro oltre al termovalorizzatore, chiuso, e alla discarica era previsto e autorizzato un altro Tmb che la società Lazio Ambiente a causa del niet della Regione non ha mai costruito, così come a Bracciano era previsto un altro Tmb che non è mai stato costruito..

E’ stata la protesta a Colleferro guidata dal Sindaco del Pd a convincere Zingaretti a chiudere il termovalorizzatore dopo aver speso fondi per il revamping.

Così come è solo a causa della protesta e della sindrome nimby, mai nel mio giardino, che la Regione non fa niente per aprire il Tmb di Guidonia pronto da un paio di anni, autorizzato anche dalla conferenza di servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri ma bloccato da una diatriba dei beni culturali.

Un Pd di lotta e di governo che sui territori protesta contro decisioni che vengono prese dalla Regione guidata dal segretario nazionale del partito, insomma una classe politica che governa la Regione ma sui territori non si assume le sue responsabilità e agita le proteste pensando di raggranellare qualche voto.

E’ proprio questo atteggiamento che non ho remore a definire irresponsabile che ha provocato l’emergenza rifiuti a Roma e nel Lazio, perché gli impianti previsti dal piano regionale dei rifiuti, che avrebbe consentito di chiudere un ciclo virtuoso, sono stati chiusi e non costruiti proprio per lisciare la protesta sui territori.

Quegli impianti che non vogliamo sul nostro territorio sono gli stessi che la Regione cerca in altre Regioni per portarvi i rifiuti di Roma.

Un giochino pericoloso perché che ci si sta rivoltando contro.

Donato Robilotta