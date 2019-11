Stadio Roma, chiusa l’inchiesta: rischio processo per Parnasi, Bonifazi e Centemero

Il costruttore, Luca Parnasi, l’ex tesoriere del Pd e allora presidente della Fondazione Eyu (vicina al Partito Democratico), Francesco Bonifazi (attuale senatore di Italia Viva), e il tesoriere della Lega e allora presidente della Fondazione Piu’ Voci (vicina alla Lega), Giulio Centemero, sono a rischio processo per la parte dell’indagine sullo stadio della Roma relativa agli illeciti finanziamenti effettuati dell’Immobiliare Pentapigna, riconducibile a Parnasi.

Il costruttore e’ indagato per concorso in illecito finanziamento, insieme a Centemero e al commercialista Andrea Manzoni, pari a 250mila euro alla Fondazione Piu’ Voci tra il 2015 e il 2016. Stesso reato viene contestato a Parnasi, Francesco Bonifazi, Gianluca Talone (collaboratore del costruttore) e Domenico Petrolo per un finanziamento di 150mila euro alla Fondazione Eyu nel marzo del 2018. Bonifazi e’ indagato anche per emissione di fatture per operazioni inesistenti, utilizzate secondo gli inquirenti per schermare le operazioni.