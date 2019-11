Ostia, sequestro di persona da parte di 3 rapinatori. Il caso

Era il pomeriggio del 9 ottobre quando a Dragona un 25enne, aprendo la porta a 3 uomini che si erano dichiarati poliziotti, si era poi ritrovato sequestrato nel suo appartamento: dopo avergli legato i polsi con delle fascette da elettricista, i malviventi lo avevano minacciato per farsi rivelare il nascondiglio della cassaforte che però non erano riusciti ad aprire.

Arraffato qualche oggetto di valore, erano fuggiti a bordo di un furgone bianco, visti dalla vittima che era riuscita ad arrivare in strada, con le mani ancora bloccate, e chiedere aiuto ai passanti che avevano chiamato la Polizia di Stato.

Gli agenti del commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, avevano trovato subito il mezzo utilizzato dai 3 per scappare ed avevano arrestato G.G., 50enne già sottoposto alla misura cautelare della libertà vigilata, a casa del quale era stata scovata parte della refurtiva, dello stupefacente con materiale per il suo confezionamento, due riproduzioni di pistole prive del tappo rosso ed una finta placca della polizia.

Da lì sono partite le indagini, per la ricerca dei 2 complici, che ieri hanno portato all’arresto di S.L., con precedenti di Polizia, resosi latitante, a casa del quale sono state trovate due valigie piene di abiti, prova dell’intenzione dell’uomo di fuggire.

Sono ancora in corso le ricerche del terzo uomo.