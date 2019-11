Il mese di novembre sta mostrando la dura faccia dell’autunno. Già dal 1 novembre il maltempo ha cominciato ad interessare molte regioni, ora piogge, temporali e purtroppo nubifragi non molleranno la presa almeno per altri sette giorni. Il team del sito https://www.ilmeteo.it/ avverte che già da oggi il tempo sarà di nuovo in peggioramento a causa dell’arrivo di una prima perturbazione che dispenserà rovesci e temporali al Nord e sulle regioni tirreniche dalla Toscana alla Campania, interessando anche la Sardegna.

Domani il fronte perturbato insisterà ancora al Nordest e in Lombardia, di nuovo sulle regioni tirreniche fino a influenzare anche il Sud. La neve inizierà a cadere sulle Alpi lombarde sopra i 1600 metri. Ma non è finita qui. Giovedì, mentre il maltempo intenso colpirà duramente Sicilia, Calabria e Puglia, un’altra perturbazione èpo pronta a bagnare il Nordovest.

Roma

Altra giornata dal tempo instabile sulla Capitale con piogge e acquazzoni sparsi al mattino e poi anche nel pomeriggio; precipitazioni nelle ore serali in via di esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +12°C e +18°C.

Lazio

Tempo generalmente instabile nel corso della giornata con piogge o acquazzoni diffusi sia sulla costa sia sull’entroterra nelle ore diurne; fenomeni attesi anche nella serata prima di un generale miglioramento in nottata.

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse eccetto in Piemonte ed Emilia Romagna al mattino. Durante la seconda parte della giornata i fenomeni insisteranno sulla Liguria e sulle regioni centro-orientali. Nevicate sui rilievi alpini fino a 1400 metri. Giornata all’insegna del maltempo al Centro Italia con acquazzoni e temporali tra Toscana. Lazio e Umbria. Tempo stabile invece tra Marche e Abruzzo eccetto deboli piogge nell’anconetano. Precipitazioni in attenuazione poi in nottata. Maltempo sulle regioni meridionali e soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia con possibili nubifragi specie nelle ore centrali della giornata. Fenomeni in attenuazione solo in nottata. Qualche pioggia al mattino anche in Sardegna sul settore occidentale. Temperature in sensibile calo su tutte le regioni.

