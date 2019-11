Maxi operazione a Fiumicino, sequestrato un deposito di rifiuti

Prosegue la diuturna attività di controllo volta a reprimere violazioni in materia ambientale da parte della Capitaneria di Porto di Roma, al Comando del Capitano di Vascello Antonio D’AMORE e sotto il costante coordinamento della Direzione Marittima del Lazio.

Nella mattinata odierna, a seguito di una accurata attività di indagine e di un sopralluogo congiunto con il personale della Polizia Locale – Città Metropolitana di Roma Capitale e al personale della Questura di Roma – Squadra Nautica Fiumicino, il Nucleo Operativo Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Roma ha posto sotto sequestro un area golenale di circa 70 metri quadrati, occupata abusivamente da un rimessaggio nautico in assenza dei titoli concessori e delle autorizzazioni per l’emissione di gas in atmosfera.

All’interno dell’area i militari hanno rinvenuto, altresì, un deposito temporaneo di rifiuti speciali del volume di circa 12 metri cubi, derivanti dalle lavorazioni del rimessaggio nautico. L’amministratore unico della società è stato deferito presso l’Autorità Giudiziaria di Civitavecchia e sono in corso ulteriori accertamenti per l’individuazione di ulteriori, eventuali illeciti in materia ambientale.