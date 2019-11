Esplode edificio, morti tre vigili del fuoco

Sarebbero stati trovati dei timer per comandare a distanza le esplosioni all’interno della cascina di Quargneto, in provincia di Alessandria, dove stanotte, per un incendio, un’esplosione ha causato tre vittime, tutti vigili del fuoco, e altrettanti feriti. La novita’ supporta l’ipotesi che dietro l’esplosione ci possa essere un gesto doloso.

La deflagrazione sarebbe avvenuta verso le 2 della notte in una porzione disabitata di una cascina, a causa di una fuga di gas o per un incendio. Rimaste ferite anche un carabiniere, non in pericolo di vita.

Stando a quanto emerso, i vigili del fuoco sarebbero intervenuti dopo una prima deflagrazione che aveva fatto crollare parte dell’edificio. Mentre i soccorritori erano a lavoro si sarebbe però verificata una seconda esplosione, che li ha investiti. Un pompiere, inizialmente dato per disperso, è stato recuperato ormai senza vita, dopo alcune ore, sotto le macerie.

Forse esplosione di origine dolosa – Secondo fonti del Comando provinciale dei carabinieri, la prima esplosione potrebbe essere stata di origine dolosa.