Collatino, danni a una conduttura del gas: intervengono i tecnici

Oggi pomeriggio un’impresa esterna al gruppo Italgas, nel corso di un intervento su alcuni sottoservizi in via Grotta di Gregna, nel quartiere Collatino a Roma, ha inavvertitamente danneggiato una condotta del gas provocando una dispersione. Sono quindi subito intervenuti i tecnici Italgas, che stanno operando per mettere in sicurezza la condotta nel piu’ breve tempo possibile. Per agevolare le attivita’, le autorita’ hanno disposto la momentanea chiusura al traffico della strada. Al momento Italgas – riferisce una nota della societa’ – riesce a garantire la continuita’ del servizio alle utenze collegate al tratto di rete interessato dal danneggiamento.