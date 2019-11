“Carenze nella raccolta”, i carabinieri denunciano i vertici Ama

I Carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Roma hanno denunciato i dirigenti di Ama S.p.a., accusati dello stoccaggio illecito di rifiuti a seguito della carente attivita’ di raccolta nello scorso mese di giugno. Si tratta dei dirigenti in carica all’epoca dei fatti contestati.

Nello scorso mese di giugno, a seguito delle difficolta’ mostrate da Ama S.p.a. nella raccolta dei rifiuti nel territorio cittadino, i militari del Noe hanno avviato delle indagini, coordinate dalla procura di Roma, mirate a verificare le cause del disservizio.

In particolare, gli uomini del Comando tutela ambientale hanno messo sotto stretta osservazione alcuni Municipi, allo scopo di “verificare la sussistenza di reati ambientali in relazione all’ammasso dei rifiuti, continuativo e sistematico, generatosi nelle aree dedicate al conferimento degli stessi da parte dell’utenza”. Indagini che hanno permesso di accertare la commissione del reato, previsto dal Testo Unico Ambientale, di “stoccaggio non autorizzato di rifiuti, all’interno ed in prossimita’ dei cassonetti stradali”, conseguenti all’inadeguata attivita’ di raccolta ed avvio a recupero/smaltimento degli stessi rifiuti, in disapplicazione delle clausole sottoscritte nel nuovo ‘Contratto di Servizio tra Roma Capitale e AmaS.p.a. per la gestione dei rifiuti urbani e servizi di igiene urbana” (anni 2019/2021).

Sulla base delle verifiche svolte, i Carabinieri hanno denunciato i dirigenti di AmaS.p.a. in carica all’epoca dei fatti, delegati quali responsabili per l’attivita’ di raccolta dei rifiuti nel territorio della capitale.