Antisemitismo: Roma, Pd propone “Commissione Segre” in Campidoglio

Il gruppo Pd in Campidoglio ha inviato una lettera alla presidente dell’Assemblea Capitolina, Sara Seccia, firmata da tutti i consiglieri Dem con capofila Giulia Tempesta, nella quale si chiede di istituire anche a Roma una Commissione Speciale per il contrasto ai fenomeni dell’intolleranza, del razzismo, dell’antisemitismo e dell’istigazione all’odio e alla violenza. Un organismo insomma sul modello di quello appena varato dal Senato su proposta della senatrice a vita Liliana Segre. “E’ quanto mai urgente lavorare con tutte le forze politiche al fine di contrastare fenomeni di odio sempre piu’ preoccupanti e sempre piu’ in aumento anche nella nostra citta’. Auspichiamo che tutte le forze politiche presenti in Assemblea Capitolina si uniscano a questa battaglia di civilta’”, dichiara la Tempesta.