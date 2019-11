Termini, nascondeva più di 1 chilo di marijuana nello zaino: nigeriano arrestato

Durante un servizio mirato alla repressione dei reati consumati nella zona della stazione Termini, l’attenzione degli investigatori della Polizia di Stato è stata attirata dal comportamento sospetto di uno straniero che, zaino in spalla, si aggirava nei pressi di un noto fast food della zona, parlando al telefono cellulare e guardandosi nervosamente intorno.

Quando O.K., nigeriano di 25 anni, si è seduto ad un tavolo del locale per consumare una bevanda, i poliziotti del commissariato Viminale, diretto da Fabio Abis, gli si sono avvicinati chiedendogli i documenti e lui ha mostrato un permesso di soggiorno non più valido, in quanto scaduto nel 2017.

Gli agenti gli hanno poi domandato cosa contenesse lo zaino che aveva poggiato a terra tra le sue gambe (lo stesso che poco prima aveva sulle spalle) ed il ragazzo ha negato che fosse suo: all’interno era nascosto 1 chilo e 103 grammi di marijuana. Arrestato, O.K. dovrà rispondere del reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.