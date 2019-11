Il teatro di Cinque: all’Ambra Jovinelli Orson Welles nel monologo di Giuseppe Battiston

Chi è questo Orson Welles che il bravissimo attore Giuseppe Battiston porta in scena all’Ambra Jovinelli sino al 10 novembre? “Orson Welles’s roast”, titolo del lavoro, è un monologo asciutto, tagliente ed ironico di poco più di un’ora, rappresentato in una scena spoglia e scura, appena attenuata dalle luci per evidenziare il personaggio in vestaglia o palandrana bianca che non rifugge dall’attaccarsi alla bottiglia di volta in volta.

Regista, attore, scrittore e produttore Welles è stato uno dei grandi dello spettacolo sino alla sua morte avvenuta nel 1985. Si impose al pubblico giovanissimo con la trasmissione radiofonica “La guerra dei mondi” che gettò nel panico gli Stati Uniti, facendo credere alla popolazione di essere sotto attacco da parte dei marziani. È del 1941 “Quarto Potere” il film quasi profetico sulla potenza manipolatoria dei media anche prima dell’era digitale, il più grande successo di Welles, unanimemente considerato ancora oggi uno dei migliori film della storia del cinema.

Successivamente le sue difficoltà finanziarie gli impedirono di lavorare ancora a Hollywood e costrinsero Orson a trasferirsi in Europa, dove continuò a cercare di realizzare le proprie opere finanziandosi soprattutto con le sue apparizioni in film altrui. Fra i suoi molti progetti, Welles riuscì a realizzare e dirigere film come: Macbeth (1948), Otello (1952), L’infernale Quinlan (1958), Il processo (1962), F come falso (1975) ed altri.

Questi brevi tratti biografici servono per comprendere come il monologo di Battiston tratteggi in rapidi schizzi, una personalità complessa e contraddittoria, fra genio, sregolatezza e cialtroneria sostenute da una intelligenza eccezionale.

Nella presentazione del lavoro è scritto “un monologo asciutto, un roast – ossia un panegirico non ai fini di esaltare ma di ridicolizzare il protagonista e narratore dello stesso – per raccontare in poco più di un’ora, con accento e sarcasmo smaccatamente anglosassoni, momenti geniali o squarci di intimità di un uomo che ha contribuito a costruire il Cinema”.

Ma a nostro avviso c’è molto di più perché l’interpretazione di Battiston fa emergere una personalità manipolatrice, a tratti spietata, ma sempre autoironica, ricucita dal racconto delle sue esperienze, in successivi sketchs di un mondo che, tutto sommato, lui disprezzava.

Di certo Battiston, che è l’autore del testo, ha scavato nella personalità di Welles, ne ha studiato la biografia non nascondendo la sua simpatia per un questo gigante della storia del cinema.

Lucignolo