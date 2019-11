Marchisio: “Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo”

Lo scorso 29 ottobre, intorno alle ore 21 la famiglia di Claudio Marchisio ha subito un furto: quattro banditi armati hanno aggredito il giocatore e la moglie Roberta. L’ex bianconero ha dovuto consegnare i suoi gioielli con la pistola puntata addosso. Ma qualche giorno dopo l’accaduto, Marchisio ha commentato su Facebook la rapina: “Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente” ha esordito l’ex centrocampista. “Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo – ha continuato Marchisio – e se da una storia simile tutto quello che riesci a ricavarne è una battuta idiota o una discriminazione territoriale di qualsiasi tipo, sei un poveretto. A tutti gli altri un sentito grazie per la vostra vicinanza”.

Se entri nella casa di una persona per derubarla sei un delinquente.

Se punti la pistola al volto di una donna sei un balordo.

Se da una storia simile tutto qello che riesci a ricavarne è una battuta idiota o una discriminazione territoriale di qualsiasi tipo, sei un poveretto.

A tutti gli altri un sentito grazie per la vostra vicinanza

Chi è Claudio Marchisio

Il principino del calcio italiano Claudio Marchisio nasce a Torino il 19 gennaio 1986 Entra nel vivaio della Juventus a soli 7 anni in maglia bianconera percorre tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio in prima squadra nel 2006 nella gara di Coppa Italia contro il Martina A fine stagione la Juventus ottiene la qualificazione in Serie A Marchisio viene ceduto in prestito all’Empoli e debutta nella massima categoria il 26 agosto 2007 Finita la parentesi toscana torna alla Juventus e il 24 gennaio 2009 realizza il primo gol in Serie A contro la Fiorentina. Rimane in bianconero per altre nove stagioni vincendo 7 scudetti, 4 coppe italia e 3 supercoppe italiane. Nell’estate 2018 lascia la Juventus dopo 389 gare e 37 gol Passa allo Zenit San Pietroburgo dove disputa una sola stagione vincendo il campionato russo. Con la maglia della nazionale italiana disputa invece 55 gare ottenendo il secondo posto agli Europei del 2012 Il 3 ottobre 2019 annuncia l’addio al calcio Sposato dal 2008 con Roberta Sinopoli, la coppia ha 2 figli.