“ABITO DA SPOSA CERCASI PALERMO”, su Real Time la prima versione italiana della serie cult più amata dalle future spose

A Palermo, una città fatta di colori, profumi, arte, passione e tanta bellezza c’è l’Atelier Barbàra, dove ogni sposa della città può trovare l’abito più importante della sua vita. A volte però trovare quello giusto con il quale dire ‘si lo voglio’ è una vera impresa…

È per questo che in città arriva Enzo Miccio con “ABITO DA SPOSA CERCASI PALERMO”: la prima versione italiana della serie cult che ha fatto sognare tutte le donne alla ricerca dell’abito perfetto andrà in onda dal 5 novembre alle 22:15 su Real Time.

In ogni episodio tre future spose arrivano all’Atelier accompagnate da parenti, testimoni di nozze, damigelle e amiche. Ad affiancarle nella scelta dell’abito sono la proprietaria Piera, donna dal gusto impeccabile, e le due consulenti Federica e Cinzia. Spesso però la ricerca dell’abito perfetto si rivela estremamente difficile e le ragazze devono assecondare richieste stravaganti, sopportare capricci, far fronte a problemi estetici o addirittura risolvere crisi emotive e conflitti familiari.

L’attenzione per la qualità sartoriale unita al rapporto con la clientela sono le carte vincenti dell’Atelier Barbàra, ma Piera è una donna che non si accontenta facilmente e per questo ha deciso di avvalersi della collaborazione di un nuovo direttore creativo: il wedding planner e stilista di abiti da sposa più famoso d’Italia, Enzo Miccio!

Il suo compito sarà quello di coordinare e supervisionare al meglio i vari reparti dell’Atelier (accoglienza, esposizione, vendita, comunicazione, sartoria), ma soprattutto offrire preziose consulenze di stile per riportare sulla retta via le spose smarrite, tra sicilianità, aspetti pittoreschi e credenze legate al rito del matrimonio.

“ABITO DA SPOSA CERCASI PALERMO” (10 episodi da 60’) è realizzato da B&B Film per Discovery Italia. Tutti gli episodi saranno disponibili in esclusiva su DPLAY PLUS dal 5 novembre (www.it.dplay.com – o scarica l’app su App Store o Google Play).